Сотрудника RT задержали на освещении инаугурации Трампа

Полицейские в Вашингтоне, где проходит церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, задержали корреспондента российского телеканала RT Александера Рубинштейна.

Как уточняет телеканал, задержанный сотрудник освещал церемонию. Он предъявил полицейским удостоверение журналиста, тем не менее корреспондента отвезли в отделение полиции.

Причина задержания журналиста не сообщается. Однако в своем твиттере Рубинштейн пишет: «Вот использованная ими световая граната, которая меня ослепила и вызвала звон в ушах. Копы оцепили толпу, когда я ничего не видел; арестовывали всех».

Here is the flash grenade they used that blinded me and left my ears ringing. Cops encircled crowd when I couldn't see; arresting everyone pic.twitter.com/bL2ulgv9DR