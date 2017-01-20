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20 января 2017, 20:11
Russia Today Вашингтон Дональд Трамп журналисты полиция США

Сотрудника RT задержали на освещении инаугурации Трампа

Стрингер RT Александер Рубинштейн
Стрингер RT Александер Рубинштейн
Фото: twitter.com/AlexR_DC

Полицейские в Вашингтоне, где проходит церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, задержали корреспондента российского телеканала RT Александера Рубинштейна.

Как уточняет телеканал, задержанный сотрудник освещал церемонию. Он предъявил полицейским удостоверение журналиста, тем не менее корреспондента отвезли в отделение полиции.

Причина задержания журналиста не сообщается. Однако в своем твиттере Рубинштейн пишет: «Вот использованная ими световая граната, которая меня ослепила и вызвала звон в ушах. Копы оцепили толпу, когда я ничего не видел; арестовывали всех».

Ранее сообщалось, что протестующие против инаугурации Трампа устроили погром в Вашингтоне: бьют витрины и стекла машин, переворачивают торговые автоматы, пытаются блокировать подходы к местам наблюдения за церемонией.

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