Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону

Российский биатлонист Антон Шипулин пришел первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия). Шипулин прошел 20 км за 50 минут 38,1 секунды.

Пришедший вторым француз Мартен Фуркад уступил 41 секунду. Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов с отставанием 56,8 секунды.

Еще один россиянин, Максим Цветков, показал седьмой результат (+1 минута 28,7 секунды).