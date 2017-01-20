20 января 2017, 18:21
Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Российский биатлонист Антон Шипулин пришел первым в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в Антхольце (Италия). Шипулин прошел 20 км за 50 минут 38,1 секунды.
Пришедший вторым француз Мартен Фуркад уступил 41 секунду. Третьим стал представитель Украины Сергей Семенов с отставанием 56,8 секунды.
Еще один россиянин, Максим Цветков, показал седьмой результат (+1 минута 28,7 секунды).
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