СМИ сообщили о проблемах с софтом на российских АЭС

На российских атомных электростанциях используются компоненты платформы ПОРТАЛ («Программное обеспечение для распределенных технологических систем автоматизации лицензированное»), которые «не являются легитимными», говорится в докладной записке гендиректору и директору по безопасности АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (РАСУ; дочерняя структура «Росатома») заместителя технического директора РАСУ Вадима Подольного от июня 2016 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», в распоряжении которого оказалась копия письма.

Подольный, который уже не работает в РАСУ, еще один бывший сотрудник госкорпорации и действующий руководитель одного из технических отделов в структуре «Росатома» подтвердили изданию подлинность письма, а также актуальность изложенных в нем данных.

Согласно докладной записке, в архиве разработчика ПОРТАЛа ВНИИАЭС, «вероятно, отсутствует конструкторская, программная, технологическая и эксплуатационная документация» на программные компоненты и платформу в целом. «Из-за отсутствия документации, а также того, что изменения в платформу вносятся непосредственно на объектах, до конца не ясно, какая именно версия ПОРТАЛа стоит на каждой АЭС. А нахождение у частных лиц исходного кода платформы довольно сомнительно с точки зрения требований безопасности», — заявил руководитель одного из технических отделов в структуре «Росатома».

Однако в «Росатоме» заявили, что ПОРТАЛ поставляется на АЭС «с полным комплектом эксплуатационной документации», изменения вносятся в соответствии с установленными процедурами. ПОРТАЛ не может находиться в личном распоряжении сотрудников, а в случае его несанкционированного копирования «предусмотрены меры административного воздействия», сообщают в корпорации.

Платформа ПОРТАЛ выполняет сбор, обработку, архивирование и отображение информации о состоянии и параметрах безопасности энергоблоков и управляет их оборудованием.

Система используется на девяти энергоблоках в России, уточняет «Коммерсантъ». В открытых источниках и документации «Росатома» среди них называют третий и четвертый энергоблоки Калининской АЭС, второй энергоблок Ростовской АЭС. Источники газеты уточняют, что ПОРТАЛ также используется на Нововоронежской, Белоярской и Ленинградской АЭС.