20 января 2017, 14:19
В засыпанном снегом итальянском отеле найдены восемь выживших
В итальянском отеле Rigopiano di Farindola, на который накануне сошла лавина, спасатели обнаружили восемь выживших. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на спасателей.
Спасатели находятся в контакте с выжившими и несколько раз выходили с ними на связь.
По словам спасателей, люди спаслись в образовавшихся при сходе лавины воздушных карманах.
Планируется их эвакуация вертолетом.
В момент удара лавины внутри отеля находились 22 постояльца, 8 сотрудников и 4 гостя. Предполагалось, что все они погибли. Накануне были обнаружены тела четырех жертв трагедии.
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