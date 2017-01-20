В засыпанном снегом итальянском отеле найдены восемь выживших

В итальянском отеле Rigopiano di Farindola, на который накануне сошла лавина, спасатели обнаружили восемь выживших. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на спасателей.

Спасатели находятся в контакте с выжившими и несколько раз выходили с ними на связь.

По словам спасателей, люди спаслись в образовавшихся при сходе лавины воздушных карманах.

Планируется их эвакуация вертолетом.

В момент удара лавины внутри отеля находились 22 постояльца, 8 сотрудников и 4 гостя. Предполагалось, что все они погибли. Накануне были обнаружены тела четырех жертв трагедии.