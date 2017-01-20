Президент Telenor ответил Чубайсу на слова об ужасе в Давосе

Генеральный директор норвежской телекоммуникационной компании Telenor Сигве Брекке прокомментировал заявление председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что среди участников всемирного экономического форума в швейцарском Давосе царит ощущение ужаса из-за избрания президентом США Дональда Трампа, передает «Прайм».

Глава Telenor подчеркнул, что не стал бы использовать такие сильные выражения.

Брекке заявил: «Настроение на форуме у всех в этом году более оптимистичное по сравнению с прошлым годом. Конечно, чувствуются опасения, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза, насчет избрания Дональда Трампа президентом США. Но в общем чувствуется позитив, оптимизм».

Напомним, Чубайс заявил, что у участников форума складывается ощущение, что мир, построенный после Второй мировой войны, рушится.