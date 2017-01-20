Советники раскрыли планы Трампа на первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп уже в день вступления в должность подпишет первые указы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на помощников Трампа.

«Он посвятит не только первый день, но и второй, и третий введению в действие повестки реальных перемен. Я думаю, в течение ближайших дней и недель вы это заметите», — заявил пресс-секретарь будущего президента Шон Спайсер.

Советники Трампа, сообщили в его переходной команде, подготовили для него более 200 проектов указов в области здравоохранения, политики, миграций и энергетики.

Речь идет об исполнительных актах, которые не требуют согласования в парламенте.

Трамп вступит в должность сегодня в 12:00 по времени Вашингтона (20:00 мск).