20 января 2017, 20:12
Трамп вступил в должность президента США
Миллиардер Дональд Трамп принес присягу в Вашингтоне и официально вступил в должность президента США. Инаугурацию транслируют ABC.
На торжественной церемонии присутствовал предшественник Трампа на посту Барак Обама, чьи полномочия истекли в 20:00 мск, а также другие бывшие лидеры США.
Спустя пару минут после истечения полномочий Барака Обамы председатель Верховного суда США Джон Робертс принял присягу Трампа.
В своей первой речи на посту президента Трамп поблагодарил Обаму и заявил, что на этой церемонии власть перешла к простым американцам.
По его словам, этот день войдет в историю «как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны».
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