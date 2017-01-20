Трамп вступил в должность президента США

Миллиардер Дональд Трамп принес присягу в Вашингтоне и официально вступил в должность президента США. Инаугурацию транслируют ABC.

На торжественной церемонии присутствовал предшественник Трампа на посту Барак Обама, чьи полномочия истекли в 20:00 мск, а также другие бывшие лидеры США.

Спустя пару минут после истечения полномочий Барака Обамы председатель Верховного суда США Джон Робертс принял присягу Трампа.

В своей первой речи на посту президента Трамп поблагодарил Обаму и заявил, что на этой церемонии власть перешла к простым американцам.

По его словам, этот день войдет в историю «как день, когда простые люди снова стали правителями своей страны».