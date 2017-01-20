Дума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток», сообщает «Интерфакс».

После ратификации обеими сторонами соглашение должно действовать 30 лет с перспективной продления на последующие 5-летние периоды.

Согласно проекту, газопровод будет проложен из России до приемного терминала на побережье Турции через акваторию Черного моря. Две нитки должны обеспечить пропускную способность 31,5 млрд куб. м газа в год и 15,75 млрд куб. м газа в год соответственно.

С российской стороны за реализацию соглашения отвечает «Газпром», с турецкой – Botas.