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20 января 2017, 13:37
газовая промышленность Госдума «Турецкий поток» Черное море

Дума ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Схема планируемой трассы газопровода «Турецкий поток»
Схема планируемой трассы газопровода «Турецкий поток»
ПАО "Газпром"

Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток», сообщает «Интерфакс».

После ратификации обеими сторонами соглашение должно действовать 30 лет с перспективной продления на последующие 5-летние периоды.

Согласно проекту, газопровод будет проложен из России до приемного терминала на побережье Турции через акваторию Черного моря. Две нитки должны обеспечить пропускную способность 31,5 млрд куб. м газа в год и 15,75 млрд куб. м газа в год соответственно.

С российской стороны за реализацию соглашения отвечает «Газпром», с турецкой – Botas.

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