Украина нашла нарушение во время военной инспекции в Ростовской области

Во время инспекции военных объектов на территории Ростовской области украинские эксперты нашли нарушение Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого ОБСЕ в 2011 году. Об этом говорится в сообщении Генштаба украинской армии в Facebook.

Отмечается, что вблизи границы с Украиной Росси сформировала 150-ю мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих.

При этом, по данным Генштаба Украины, информация о формировании этой дивизии не была вовремя доведена до ОБСЕ (Венский документ предусматривает уведомление за 42 дня).

Ранее Минобороны России сообщило об окончании украинской инспекции в Ростовской области.

Отмечалось, что в ходе осмотра группа инспекторов из Украины, Канады и Дании «не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных сил РФ, подлежащей предварительному уведомлению».