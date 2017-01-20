Глава Минобрнауки выступила «за возврат к лучшим традициям советской школы»

Российской школе следует вернуться к лучшим советским традициям, считает глава Минобрнауки России Ольга Васильева. Об этом она заявила в интервью «Независимой газете».

«По отношению к школе я консерватор, я за возврат к лучшим традициям советской школы. Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально», — отметила министр.

По ее словам, «любая школа XXI века» должна «воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд».

Также школьнику необходимо «внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны».

«Чем плоха эта наша традиция? — отметила Васильева. — Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, — это военные и послевоенные годы».

«Мы — народ пассионарный, — добавила она, — мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо. Когда-то мы первыми полетели в космос, а сегодня мы бьемся за новые высоты в технологических отраслях».