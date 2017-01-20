МИД РФ предупредил о цветной революции в Венесуэле

МИД России распространил заявление, в котором говорится о «срежиссированном» сценарии по проведению в Венесуэле цветной революции.

По версии МИДа, революцию готовит «радикальное крыло антиправительственного лагеря, вставшее у руля национального парламента».

Отмечается, что оппозиционеры «взяли курс на гражданское неповиновение».

«Идет подготовка демонстраций, планируемых на ближайшие дни, которые чреваты — или заранее срежиссированы в таком ключе — столкновениями с правоохранительными органами и провоцированием насилия и жертв», — утверждают в МИДе.

«Такой "цветной" сценарий, — добавляют российские дипломаты, — к сожалению, не нов. Его ход и последствия нетрудно просчитать, если вспомнить события, имевшие место в последние годы в ряде других стран мира. Их опыт, как правило, печален».

Протесты в Венесуэле проходят на фоне дефицита самых необходимых товаров. Парламентское большинство требует отставки президента Николаса Мадуро.