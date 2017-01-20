Володин призвал Жириновского осторожнее высказываться по национальному вопросу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал выступление в зале заседаний лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Тот рассуждал о проблеме положения русского народа в СССР, передает ТАСС.

Говоря про «бедственное положение русских», Жириновский затронул статью «Русские в СССР», опубликованную в 1987 году.

«Перестройка позволила эту статью выпустить, а потом замолчали, уже стало невыгодно раскрывать. Сама идея была какая: есть вроде бы русский народ, прибалты, белорусы — вроде более высокоразвитые. Теперь давайте поднимем отсталые народы до уровня высокоразвитых, и к чему это привело?» — намекнул Жириновский на развал СССР.

В ответ на это Володин напомнил, что «Россия — многонациональная страна, поэтому, когда мы говорим о какой-то национальности, когда мы подчеркиваем свое отношение к народу, давайте это учитывать».

Говоря о роли национальных республик в распаде СССР, о которой говорил лидер ЛДПР, Володин отметил, что «тот же глава Казахстана до последнего делал все для того, чтобы сохранить Советский Союз».

«Кто разрушил-то? Давайте из этого исходить», — добавил спикер.