Система оплаты парковки в Москве три часа проработала с перебоями

Система оплаты парковки в Москве почти три часа проработала с перебоями в субботу, 21 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Московского паркинга».

Согласно сообщению компании, сбой начался в 11:28 по Москве, устранить его удалось только к 14:50. «Полученные в это время штрафы можно будет обжаловать в обычном режиме», — говорится в сообщении компании «Администрация Московского парковочного пространства».