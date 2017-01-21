Российская сборная выиграла бронзу в эстафете на этапе КМ по биатлону

Команда российских биатлонистов в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Антона Бабикова пришла третьей в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, проходящем в Антерсельве (Италия). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Золото досталось немецкой сборной, серебро — команде Норвегии. На четвертом месте — украинцы.

На первом этапе Максим Цветков без промахов и дополнительных патронов стал первым, передав эстафету Евгению Гараничеву на секунду раньше немца Эрика Лестера.

«Первый круг, когда шли в толпе, я решил выйти вперед, чтобы не было никаких поломок. На втором было свободнее, я встал за спину ребятам и просто сработал чисто на рубеже»,— рассказал Цветков.