Шесть российских бомбардировщиков нанесли удар по ИГ в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

«Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что все назначенные объекты на территории Сирии были успешно поражены. «После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования», — говорится в сообщении ведомства.