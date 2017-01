Трамп с супругой станцевали танец на балу в честь инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне вместе со своей женой Меланьей исполнил танец под композицию Фрэнка Синатры My Way, сообщает The Telegraph.

Песню вживую исполнила американская джазовая певица Эрин Боэме.

Ранее сообщалось, что канадско-американский певец и автор песен Пол Анка согласился выступить на церемонии инаугурации с измененной версией хита My Way, специально написанного им в 1968 году для Френка Синатры. Позже он опроверг эту информацию, объяснив свой отказ несоответствием графиков.