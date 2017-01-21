21 января 2017, 09:14
Трамп с супругой станцевали танец на балу в честь инаугурации
Избранный президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации в Вашингтоне вместе со своей женой Меланьей исполнил танец под композицию Фрэнка Синатры My Way, сообщает The Telegraph.
Песню вживую исполнила американская джазовая певица Эрин Боэме.
Ранее сообщалось, что канадско-американский певец и автор песен Пол Анка согласился выступить на церемонии инаугурации с измененной версией хита My Way, специально написанного им в 1968 году для Френка Синатры. Позже он опроверг эту информацию, объяснив свой отказ несоответствием графиков.
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