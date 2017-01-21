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21 января 2017, 15:00
«Единая Россия» Сергей Неверов

СМИ назвали имя конкурента Неверова на пост главы генсовета «Единой России»

Сергей Неверов
Сергей Неверов
er.ru

На выборах секретаря генерального совета «Единой России» альтернативой действующему главе Сергею Неверову может стать руководитель координационного совета «Молодой гвардии “Единой России”» (МГЕР) Денис Давыдов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в партии.

«Предварительно достигнута договоренность, что он (Давыдов) “составит конкуренцию” Неверову», – рассказал собеседник издания.

Сам Денис Давыдов в интервью изданию рассказал, что к нему с подобным предложением не обращались. При этом источник допустил, что в выборах примут участие более двух кандидатов. Список кандидатов могут дополнить «сильные главы региональных отделений партии».

Ранее СМИ сообщили о возможной замене Дмитрия Медведева на Сергея Володина на съезде ЕР в Москве.

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