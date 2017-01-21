21 января 2017, 09:41
В Москве застрелен подозреваемый в покушении на убийство бизнесмена
На востоке Москвы при задержании был застрелен подозреваемый в покушении на бизнесмена, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе столичной полиции. Мужчина оказал сопротивление и угрожал взорвать гранату.
Ранее сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий сотрудникам МУРа удалось установить личность подозреваемого в покушении на убийство и его местонахождение — в одном из домов на Щелковском шоссе.
18 января в центре Москвы было совершено покушение на предпринимателя. Неизвестный несколько раз выстрелил в голову бизнесмена, который находился в своем внедорожнике «Лексус».
Выстрел был произведен из автомобиля, остановившегося рядом с машиной пострадавшего. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
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