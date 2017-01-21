Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля

Новый американский президент Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом сообщает телеканал CNN.

Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блером в начале его президентского срока.

В конце его правления президент США Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга. По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.