В Кизлярском районе Дагестана введен режим КТО

В одном из сел Кизлярского района Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба по республике.

«В 9:15 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правого режима КТО в административных границах населенного пункта Вперед Кизлярского района», — сообщил источник. По его информации, в настоящее время осуществляется поиск боевиков и их пособников.

Ранее сообщалось об отмене режима КТО на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана.