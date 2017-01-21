Ле Пен призвала страны ЕС выйти из блока

Лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что выход Великобритании из Евросоюза спровоцирует в ЕС «эффект домино». Об этом сообщает Reuters.

«Заканчивается старая эпоха и начинается новая», — заявила политик на встрече с представителями крайне правых партий в немецком городе Кобленц.

«Я не считаю, что все страны должны покинуть евро … но если государство захочет так поступить — это его право», — добавила она.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах французского президента она намерена восстановить добрые отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия неэффективных санкций.