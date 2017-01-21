Медведев обновил список запрещенных в России наркотиков

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об обновлении списка запрещенных наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщается в постановлении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изменения вносятся в акты правительства России в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств», — говорится в документе.

Отмечается, что в документе обозначены около десяти нововведений.