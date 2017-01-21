Сенат Конгресса утвердил Джеймса Мэттиса министром обороны США

Сенат Конгресса США на заседании в минувшую пятницу, 20 января, утвердил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса в должности министра обороны страны. Об этом сообщает Reuters.

Мэттис стал первым членом новой администрации президента США, которого утвердили после инаугурации Дональда Трампа.

«За» проголосовали 98 сенаторов из 100, «против» — один человек, еще один законодатель воздержался.

Ранее Дональд Трамп подписал документ, позволяющий Мэттису занимать пост министра обороны страны. До этого Конгресс США принял закон, отменяющий действующую норму, согласно которой, министр обороны не должен состоять в предыдущие семь лет на действительной военной службе.