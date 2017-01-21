21 января 2017, 18:51
Мединский пообещал высмеять нападки на свою диссертацию
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что готов публично защищать свою позицию на диссертационном совете МГУ, который должен рассмотреть его диссертацию, передает «Интрефакс».
По словам министра, он «абсолютно готов к публичной дискуссии».
«Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны,» — заявил Мединский.
Ранее Владимир Мединский назвал главное условие передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ). По его словам, храм должен стать более доступным для граждан.
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