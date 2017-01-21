21 января 2017, 19:36
В Москве боец Росгвардии упал на пути станции метро «Проспект мира»
На станции «Проспект мира» Московского метрополитена боец Росгвардии упал с платформы на рельсы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники метрополитена вызвали пострадавшему скорую помощь. Врачи обнаружили у него ушибы и растяжение мягких тканей. Чтобы поднять бойца Росгвардии на платформу напряжение с контактного рельса было снято на десять минут. Позже пострадавшего госпитализировали.
В пресс-службе УВД на столичном метрополитене агентству подтвердили, что по собственной неосторожности на пути упал мужчина. Однако там не уточнили, является ли пострадавший сотрудником Росгвардии.
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