Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Инаугурация президента США Дональда Трампа послужила источником ряда поводов для обсуждения в интернете.

Pics of Michelle Obama's face at #inauguration is going viral 😂😂😂#YoureHired #POTUS #TrumpInauguration #ThankYouObamas #hewillnotdivideus pic.twitter.com/StTDXQxOlq