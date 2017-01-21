21 января 2017, 20:51
Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом
Инаугурация президента США Дональда Трампа послужила источником ряда поводов для обсуждения в интернете.
Pics of Michelle Obama's face at #inauguration is going viral 😂😂😂#YoureHired #POTUS #TrumpInauguration #ThankYouObamas #hewillnotdivideus pic.twitter.com/StTDXQxOlq— The Hummingbird (@Alifaith55) 21 января 2017 г.
По словам пользователей сети, Мишель Обама постоянно была с недовольным лицом, за исключением редких моментов, когда она намеренно позировала для прессы.
Ранее в субботу в сеть попали фотографии бывшего главы государства Джорджа Буша-младшего, который не смог справиться с дождевиком.
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