Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Инаугурация президента США Дональда Трампа послужила источником ряда поводов для обсуждения в интернете.

По словам пользователей сети, Мишель Обама постоянно была с недовольным лицом, за исключением редких моментов, когда она намеренно позировала для прессы.

Ранее в субботу в сеть попали фотографии бывшего главы государства Джорджа Буша-младшего, который не смог справиться с дождевиком.