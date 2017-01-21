Силуанов предложил вернуться к ограничению расчетов наличными деньгами

Министр финансов России Антон Силуанов предложил вернуться к идее ограничения расчетов наличными деньгами, передает РИА Новости.

По мнению главы ведомства, эта мера облегчит российскую экономику и сделает ее более прозрачной. «За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов», — отметил Силуанов во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

В 2012 году возможность ограничения суммы наличного расчета обсуждали в Центробанке и Минфине. Позже в Госдуму РФ был внесен соответствующий законопроект, однако он не был принят из-за начавшегося спада в экономике.

3 января стало известно, что Нацбанк Украины снизил размер максимальной суммы расчетов наличными по договорам купли-продажи со 150 тысяч до 50 тысяч гривен (примерно до 112 тысяч рублей).