Дональд Трамп подписал указ об отмене Obamacare

Президент США Дональд Трамп издал указ об отмене реформы здравоохранения, проведенной его предшественником Бараком Обамой. Об этом сообщает телеканал CNN.

Указ был подписан в течение нескольких часов после инаугурации избранного президента США и стал одним из первых шагов Дональда Трампа на новом посту.

Документ, в частности, предписывает правительственным службам США игнорировать некоторые положения, введенные так называемым законом «Obamacare». Речь идет о налоговых требованиях и штрафах. При этом многие из этих положений были приняты американским Конгрессом и имеют статус законов, таким образом, неясно, какие именно меры могут быть приняты на уровне президентского указа.

Журналисты телеканала отмечают, что подписание указа об отмене Obamacare носит, скорее, символический характер: новый глава Белого дома дал понять, что отмена реформы здравоохранения станет одним из ее главных приоритетов.