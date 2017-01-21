Парламент Турции одобрил президентскую форму правления

Парламент Турции большинством голосов одобрил проект изменений в Конституцию страны, предполагающий переход на президентскую форму правления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные результаты голосования.

«За» принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Теперь данный закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение.

«Благодарю депутатов за проделанную работу, теперь слово за народом», — цитирует агентство слова обращения премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к турецким парламентариям.

Согласно турецкому законодательству, инициативы парламентариев, которые получат поддержку менее 367 депутатов, должны выноситься на референдум. Народное волеизъявление в стране может состояться не ранее апреля 2017 года.