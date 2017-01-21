Путин заявил о готовности встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к встрече с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента, организация встречи глав государств займет месяцы, а не недели. «Давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — заявил глава пресс-службы главы государства. При этом он отметил, что какой-либо ясности по поводу места или времени возможных переговоров пока нет.

Дмитрий Песков также не исключил, что тема организации встречи может быть поднята в ходе телефонного разговора между лидерами двух стран, который запланирован на ближайшее время.