Песков прокомментировал заявление Трампа о ядерном разоружении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал несимметричным ядерное разоружение США и России в то время, когда страны имеют различный ядерный потенциал, об этом Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Ядерное разоружение — это концептуальное "зонтичное" понятие, но оно состоит из огромного количества нюансов. Оно не может быть диспропорциональным. Композиция этой ядерной составляющей в США и у нас в стране разная. И поэтому какие-то симметричные сокращения здесь абсолютно недопустимы и неуместны», — заявил в интервью телеканалу Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что симметричные сокращения «могут привести к нарушению того, что является основополагающим моментом, — это ядерный паритет, ядерное сдерживание. Оно и играет критическую роль в обеспечении глобальной стабильности и безопасности».

«Поэтому увязывать вопрос санкций и вопрос ядерного сокращения вряд ли в будущем будет возможно с экспертной точки зрения. Наш президент неоднократно говорил, что вопрос санкций не является темой нашей повестки дня. Россия не была инициатором постановки этого вопроса. И она не будет, по словам Путина, инициатором отмены каких-то рестрикций», — добавил Песков.