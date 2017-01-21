В Кремле прокомментировали размещение ракет в Калининграде‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью BBC, которое на момент публикации данного материала еще не было опубликовано, заявил, что Москва не отведет тактические комплексы «Искандер» из Калининграда, пока в Европе существует ракетная система, нацеленная против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут упразднены»,— сообщил пресс-секретарь.

Полное интервью журналистов телеканал BBC с Дмитрием Песковым выйдет 21 января в 18:30 по Москве.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что переброска Россией ракетных комплексов «Искандер-М» и С-400 в Калининградскую область может подействовать дестабилизирующе на европейскую безопасность. В Минобороны России ответили, что настоящую угрозу безопасности представляет не Россия, «а насыщение Европы вооружением и военнослужащими далеко не европейского происхождения».