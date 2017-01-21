Компания Ротенберга построит железнодорожный подход к мосту в Крым

Глава Минтранса Максим Соколов сообщил, что компания «Стройгазмонтаж», строящая мост через Керченский пролив, согласилась построить железнодорожный подход к нему, передает ТАСС.

Об этом министр сообщил в субботу, 21 января, на съезде «Единой России». Согласно открытой информации, компания «Стройгазмонтаж» принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Источник агентства отмечает, что сумма контракта пока не утверждена. «Естественно, это будет установленный пределами проектной документации лимит», — отметил Максим Соколов.