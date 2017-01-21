Минфин РФ не станет пополнять резервы в 2017 году

Все дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, а не в Резервный фонд. Об этом журналистам сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — пояснил глава ведомства.

18 января Антон Силуанов заявил, что власти России поддержали предложение направить все дополнительные нефтегазовые доходы на сокращение траты резервов.

Как заверил министр, при средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы бюджета будут составять триллион рублей, а при 55 долларах за баррель — 1,4 триллиона рублей.

Антон Силуанов также не исключил, что при благоприятной конъюнктуре Минфин РФ не будет в текущем году тратить на пополнение бюджета средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.