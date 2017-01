Раздел о правах ЛГБТ-сообщества удалили с сайта Белого дома

Спустя несколько часов после вступления в должность президента США Дональда Трампа с официального сайта Белого дома были удалены разделы об ЛГБТ-сообществе и о проблемах изменения климата.

Раздел, посвященный ЛГБТ, ранее предназначался для публикации законодательных инициатив в защиту права секс-меньшинств. В настоящее время аббревиатура ЛГБТ вообще не упоминается на сайте. При введении в адресную строку браузера адреса whitehouse.gov/lgbt пользователи теперь видят лишь сообщение «Sorry, the page you're looking for can't be found».

Кроме того, вместо информации об изменении климата представлен план Дональда Трампа по улучшению энергетического сектора страны. Согласно опубликованному материалу «Энергетический план "Америка прежде всего"», президент США собирается отменить регулирование, которое было введено с целью реализации инициатив прежнего главы государства Барака Обамы.