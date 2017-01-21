Минск продлил действие увеличенных тарифов на транзит российской нефти

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии продлило срок действия новых тарифов на транспортировку нефти по магистральным газопроводам республики. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Документ вносит изменения в постановление от 30 декабря, согласно которому, ранее действовавшие тарифы были увеличены на 7,7-11,76 процента. Планировалось, что они будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года. В настоящее время фраза «и действует по 31 марта 2017-го» исключена из текста.

Ранее, 9 января, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и МАРТ не смогли договориться о тарифах транспортировки нефти по территории республики в 2017 году. В тот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале текущего года.