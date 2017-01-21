16 человек погибли в результате ДТП в Италии

В результате крупной дорожной аварии на северо-востоке Италии погибли 16 человек, сообщает RaiNews.

ДТП произошло в городе Верона. В салоне автобуса находились венгерские школьники. Они возвращались в Будапешт с каникул во французских Альпах. Школьникам было от 14 до 18 лет.

Всего в транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения. По предварительным данным, автобус врезался в столб, после чего загорелся.