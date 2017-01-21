СМИ сообщили о возможной замене Медведева на Володина на съезде ЕР

На отчетно-выборном партийном съезде партии «Единая Россия» планируется замена премьер-министра РФ Дмитрия Анатольевича Медведева на действующего председателья Государственной Думы РФ седьмого созыва Вячеслава Викторовича Володина. Об этом сообщается в Telegram-канале «Давыдов.Индекс».

Съезд ЕР открылся в Москве 21 января. Он продлится два дня. Члены партии во время встречи намерены обсудить предварительные итоги реализации своей предвыбороной программы, а также задачи на текущий год. Кроме того, будут переизбраны руководящие органы — председатель партии, высший и генеральный советы.