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21 января 2017, 20:24
гражданская авиация Москва погода

В Москве из-за непогоды отменены более 30 авиарейсов

В московских аэропортах вечером 21 января было отменено 35 и 37 рейсов задержано. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московское управление МЧС.

Наибольшее количество рейсов — 29 — отменено в аэропорту Шереметьевою

Отмена и задержки рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями — ранее в московском управлении МЧС предупредили о метели и сильном ветре.

Погодные условия сказались и на работе других российских аэропортов. Так, аэропорт Мурманска был закрыт с вечера пятницы до утра воскресенья. В здании находятся несколько десятков пассажиров.

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