Австралия откажется от проверки паспортов в аэропортах

Правительство Австралии хочет начать тестировать бесконтактную систему установления личности пассажиров в аэропортах. Таким образом, необходимость проверять документы пассажиров будет исключена. Об этом пишет Sydney Morning Herald.

В частности, новая система сможет самостоятельно сканировать лицо и отпечатки пальцев.

В итоге личность въезжающего в Австралию из-за рубежа будет устанавливаться автоматически, и процедура не займет лишнего времени.

Пока проект данной системы находится на стадии размещения госконтрактов.

Как предполагают власти, первые системы заработают в аэропорту Канберры уже в июле 2017 года. К началу же 2020 года 90% пассажиров будут проходить погранконтроль автоматически.

Стоит отметить, что нововведение будет внедрено в рамках программы по упрощению проверки документов под названием The Seamless Traveller.