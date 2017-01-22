Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

Сирийские оппозиционеры приехали в Астану для проведения переговоров с правительством Сирии и посредниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануара Жайнакова.

Прибытие делегации правительства Сирии ожидается чуть позже.

Сейчас в Астане уже находятся представители России, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. США отказались отправлять свою делегацию в Казахстан в связи с инаугурацией нового президента Дональда Трампа и процессом передачи власти в стране.

Переговоры должны стартовать в 10:00 по московскому времени 23 января, а завершится - 24 января в 13:00. Они пройдут за закрытыми дверьми.