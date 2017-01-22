22 января 2017, 11:11
Экс-глава ЦРУ подверг Трампа критике за посещение штаб-квартиры спецслужбы
Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выступил с критикой в адрес нового президента США Дональда Трампа. Бреннан, в частности, раскритиковал визит Трампа в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.
«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — сообщил в Twitter представитель Бреннана Ник Шапиро.
Экс-глава ЦРУ заявил, что Трампу должно быть стыдно за свое поведение.
Отметим, что Трамп нанес визит в Лэнгли 21 января. Тогда он пожаловался разведчикам на американские СМИ, которые назвал нечестными.
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