Экс-глава ЦРУ подверг Трампа критике за посещение штаб-квартиры спецслужбы

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выступил с критикой в адрес нового президента США Дональда Трампа. Бреннан, в частности, раскритиковал визит Трампа в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

«Бреннан глубоко опечален и разгневан тем, что Дональд Трамп продемонстрировал отвратительное самовозвеличивание перед мемориальной стеной, посвященной героям ЦРУ», — сообщил в Twitter представитель Бреннана Ник Шапиро.

Экс-глава ЦРУ заявил, что Трампу должно быть стыдно за свое поведение.

Отметим, что Трамп нанес визит в Лэнгли 21 января. Тогда он пожаловался разведчикам на американские СМИ, которые назвал нечестными.