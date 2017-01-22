22 января 2017, 16:26
В Москве резко похолодает
В ночь на 26 января в столичном регионе ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«В ночь на четверг в Москве ожидается -20 градусов и ниже, по области при прояснениях до -25», - отметил он.
В первой половине недели погода будет теплой, хмурой и ветреной, также ожидаются осадки.
В среду давление начнет расти, а буквально за несколько часов температура упадет на 10 градусов. Установится солнечная погода.
Однако похолодание будет недолгим. К выходным ожидается потепление, в пятницу температура не превысит -7 грудусов.
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