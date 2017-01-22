В Москве у МКАД экстренно сел вертолет

У северо-восточного участка Московской кольцевой автодороги аварийно приземлился вертолет. При происшествии пострадавших нет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Вертолет приземлился не на МКАДе и не на проезжей части, а на обочине, между 97 и 98 километром. Вертолет принадлежит частным лицам, спасательные подразделения выезжали для проверки информации, помощь пилотам не понадобилась», - сообщил дежурный офицер пресс-службы МЧС.

В настоящее время на месте посадки работают спасатели, а также устанавливается причина произошедшего.

Сразу после посадки вертолета движение на смежном участке МКАД было перекрыто.

По данным РИА Новости, вертолет Robinson совершил посадку из-за осложнения погодных условий. А ТАСС со ссылкой на столичные правоохранительные органы сообщает, что во время полета командир судна обнаружил обледенение на лопастях и принял решение сесть на обочину магистрали.