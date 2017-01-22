Россия заявила о непростом обсуждении Сирии в Астане

Глава делегации России по итогам сегодняшней встречи в Астане заявил, что Москве предстоят новые раунды переговоров с правительством Сирии и оппозицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что переговоры 23 января станут «непростыми», поэтому быстрых решений ждать не стоит.

«Но мы пытаемся сблизить позиции сторон», — отметил делегат. Он добавил, что Россия настроена оптимистично.

«Россия встречает полное понимание и готовность оказать содействие в достижении хороших результатов в урегулировании конфликта в Сирии со стороны спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры», — заявил дипломат.

Ранее в Астане завершилась трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции, которая длилась пять с половиной часов. Затем Россия и иран провели двусторонние переговоры. Все консультации проходили за закрытыми дверями.

В сегодняшних встречах участвовали глава департамента Ближнего Востока МИД России Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари и замглавы МИД Турции Седад Онал.