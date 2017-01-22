Верховная Рада рассмотрит проект об исключительности украинского языка

Верховной Раде предстоит рассмотреть законопроект «О государственном языке». Он предусматривает использование украинского языка на всей территории страны в большинстве сфер жизни. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

В частности, документ устанавливает, что украинский язык должен использоваться всеми органами государственной власти и местного самоуправления, дошкольными, школьными, внешкольными и высшими учебными заведениями.

Он также предполагает, что украинский язык должны использовать на всех культурно-массовых мероприятиях, в СМИ и в сфере обслуживания.

Ранее губернатор Донецкой области, которая частично находится под контролем Киева, Павел Жебривский заявил, что он запретил своим подчиненным говорить на русском языке.