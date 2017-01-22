Минтруд высказался за ограничение дорогих покупок за наличные

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что он выступает за ограничение дорогих покупок за наличные средства. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, это «очень правильное решение».

«Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — отметил министр.

Накануне с подобной идеей выступил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ограничить дорогие покупки нужно, чтобы российская экономика стала более прозрачной, а также. чтобы собрать больше налогов.