СМИ сообщили о провальном испытании Великобританией ядерного оружия

Великобритания впервые за четыре года провела испытания ядерного оружия,которые оказались провальными. Об этом пишет The Sunday Times.

В июне 2016 года страна запустила баллистическую ракету Trident II D5. По информации журналистов, сразу после испытаний их объявили успешными. Однако, по данным источника в военно-морских силах Великобритании, а самом деле они оказались неудачными.

Как пояснил источник, Trident была запущена с британской подлодки у штата Флорида, но в процессе ракета потеряла курс полетела в сторону побережья США. Во время проведения запуска на ней не было ядерной боеголовки.

Неудачный пуск был скрыт минобороны страны даже от британского премьера Терезы Мэй. Именно она летом 2016 года убедила парламент потратить 40 млрд фунтов на подлодки с функцией запуска ракеты Trident, отмечает издание.

Отметим, что это был всего лишь пятый запуск ракеты Trident с начала века. Стоимость одной такой ракеты составляет 17 млн фунтов или 21 млн долларов.