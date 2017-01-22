Супруга Трампа опубликовала первый твит в качестве первой леди

Жена президента США Дональда Трампа Меланья написала в своем Twitter первое сообщение после официальной инаугурации ее супруга, теперь уже находясь в статусе первой леди страны.

«Я очень горда служить этой замечательной стране в качестве первой леди», — заявила Трамп.

Супруга Трампа опубликовала фото с двумя Библиями во время присяги Дональда Трампа.

Напомним, инаугурация нового президента США состоялась 20 января.