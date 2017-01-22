22 января 2017, 09:31
Супруга Трампа опубликовала первый твит в качестве первой леди
Жена президента США Дональда Трампа Меланья написала в своем Twitter первое сообщение после официальной инаугурации ее супруга, теперь уже находясь в статусе первой леди страны.
«Я очень горда служить этой замечательной стране в качестве первой леди», — заявила Трамп.
Супруга Трампа опубликовала фото с двумя Библиями во время присяги Дональда Трампа.
Напомним, инаугурация нового президента США состоялась 20 января.
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