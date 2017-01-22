Избран новый генсовет ЕР

На съезде «Единой России» утвержден новый состав генерального совета партии. Об этом сообщает РИА Новости.

В генсовет вошли нынешний секретарь совета Сергей Неверов и глава фракции ЕР в Госдуме вице-спикер Владимир Васильев.

Перед голосованием Неверов зачитал полный список предлагаемых членов, а затем состоялось тайное голосование.

В новый состав, помимо Неверова и Васильева, вошли также член международного комитета Госдумы Сергей Железняк, член социального комитета Андрей Исаев, первый замглавы оборонного комитета СФ Франц Клинцевич.

«Принимается», — заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Всего в голосовании участвовал 661 делегат. Они также поддержали сохранение численности генсовета в размере 170 человек.

Ранее Медведева переназначили на пост лидера партии.